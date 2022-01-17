Шик чистой воды: Федорова прошлась по Петербургу в роскошной шубе и модных гриндерсах

Оксана Федорова выступила на концерте Международного конкурса молодых композиторов органной музыки «Новые классики — Organ Taurida», который проходил в санкт-петербургском планетарии.

«Это было действительно неповторимое зрелище! Питерский планетарий, чарующие звуки органа. Для меня это была еще и премьера, потому что я впервые выступала в сопровождении органа и арфы! Впечатления увожу с собой в Москву», — написала звезда в личном блоге.

После концерта Оксана Федорова позволила себе прогулку по уютным улицам Северной столицы. На променад ведущая облачилась в роскошную шубу из натурального меха и трендовые ботинки гриндерсы.

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