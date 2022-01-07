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Оксана Федорова в белом платье мидакси и соболиной шубе посетила церковь в Рождество

Победительница конкурсов красоты поделилась редкими семейными кадрами.

Оксана Федорова в белом платье мидакси и соболиной шубе посетила церковь в Рождество
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Оксана Федорова является популярной персоной. В свое время она победила в конкурсе «Мисс Вселенная». И хоть с короной русская красавица проходила недолго, до сих пор ее армия поклонников только растет.

Федорова часто участвует в фотосессиях, организует балы и светские рауты. Примечательно, что недавно она отпраздновала 44-летие. А вот новогодние каникулы звезда проводит с семьей.

Примечательно, что Федорова обычно редко делится семейными кадрами. Ее муж Андрей Бородин, офицер ФСБ и сотрудник администрации Президента РФ. У них подрастают дети: сын Федор, дочь Елизавета.

В сочельник знаменитость поделилась кадрами, на которых ее восьмилетняя наследница в розовом пуховике катается на санках. Компанию ей составил папа. Бородин комментировал происходящее.

А вот ночью Федорова отправилась в церковь на службу. Она облачилась в белое платье мидакси и шубку из песца. Телеведущая покрасовалась с подругами.

«В лавре на службе! Благодать» — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Ой, как классно», «Редко увидишь, что звезда ходит на службу», «А детки с вами были?», «Красивая вы, как и 20 лет назад», «Какой роскошный наряд», «Вы воплощение женственности», «Что за красотка», «Вид потрясающий», — прокомментировали пост подписчики.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

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