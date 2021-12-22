Сама элегантность: Федорова в черном костюме со струящимися брюками и жабо отметила 44-летие

Бывшая «мисс Вселенная» устроила вечеринку. Она предстала на публике в элегантном наряде.

Оксана Федорова почти 20 лет назад победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Она недолго носила корону. Однако для своих поклонников до сих пор Оксана остается первой красавицей. В свои годы она может похвастаться стройной фигурой.

И это при этом, что у нее подрастают дочка Елизавета и сын Федор. Она счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Однако звезда регулярно выходит в свет, несмотря на свою занятость.

На днях Федорова устроила вечеринку. Она решила отпраздновать свое 44-летие с друзьями. Для такого случая победительница конкурсов красоты выбрала черный брючный костюм.

Модные в этом сезоне брюки клеш вытянули силуэт. Именинница также надела блузку с жабо и сделала объемные локоны. Весь вечер Оксана принимала поздравления и подарки. Монохромный образ визуально сделал ее еще более хрупкой.

Не только гости, но и поклонники одарили звезду комплиментами. Многие признались, что восхищаются ее красотой до сих пор.

«Ну как вы прекрасны», «Столько лет прошло, а вы все такая же», «Такой лаконичный наряд, а сколько в нем статности», «Умеете вы быть леди», Ну настоящая красавица«, «Вашему чувству стиля только позавидовать», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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