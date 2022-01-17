«Королева шляп!»: Пелагея засняла, как четырехлетняя дочка в белом платье танцует в ресторане

Певица похвасталась тем, как отдыхает с наследницей на Мальдивах. Они то и дело наряжаются.

Пелагея является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен. Она со своей группой регулярно гастролирует. Примечательно, что не раз артистка становилась наставницей в шоу «Голос».

После развода с Иваном Телегиным она стала чаще сниматься в разных проектах. Поклонники считают, что звезда постройнела и похорошела. Более того, она наряжается в женственные наряды.

Недавно Пелагея приехала отдыхать на Мальдивы с четырехлетней дочкой Таисией. Она уже представала на побережье в нежно-голубом платье в пол. На этот раз певица покрасовалась в розовом платье в пол с рюшами.

Любит выглядеть красиво и ее наследница. Артистка засняла ее в белых шортах-бермудах и футболке. Малышка стала кружиться, надев шляпку с широкими полями.

«Королева шляп! Ты же только что была королевой крабов?» — изумилась звезда.

Также Пелагея смогла запечатлеть, как дочка в белом платье с узором устроила танцы в ресторане. Она прыгала, позировала на полу и хвасталась растяжкой.

«Мои две любови», «Какая Тася сладкая! Такая большая стала», «Просто самые лучшие девочки! Не устану повторять, какие вы восхитительные», «А красивые какие! Просто невероятные», «Тася — отличный танцор», «Маленькая модница», «Очень красивая растет дочка», — прокомментировали пост поклонники.

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