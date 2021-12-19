Сама нежность: Пелагея в белоснежном платье с перьями появилась на съемках финала игры КВН

Певица стала членом жюри в Высшей Лиге КВН. Она отметилась в праздничном наряде.

Пелагея знакома публике, так как уже много лет выступает на сцене. Она является одной из лучших исполнительниц народных песен и романсов. Более того, многие ее полюбили как наставницу в шоу «Голос».

Примечательно, что после развода с Иваном Телегиным она стала чаще сниматься. Поклонники считают, что она похорошела, а ее наряды стали более женственными. На днях в платье с пайетками звезда отметилась на шоу у Максима Галкина.

А вот 18 декабря Пелагея отправилась на съемки финала игры КВН. Каждый год это событие проходит очень весело. Команды с особым усердием готовятся к игре, так как хотят выиграть.

Среди членов жюри была Татьяна Навка. Также свои баллы выставляла и Пелагея. Для такого особенного вечера она облачилась в белоснежное платье оверсайз с перьями. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

Образ дополнил макияж с акцентом на губы и голливудские локоны. Она попала в кадр к Навке, которая после завершения съемок обнялась с Маргаритой Симоньян.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали Пелагею комплиментами. «Потрясающая, очень нежный образ», «Такая красивая, нежная», «Были, смотрели, супер! Блистали все! Платье огонь», «Пелагея, вы необыкновенная, вы прелесть, оставайтесь всегда такой прекрасной!», «Украшение финала», «Белый вам очень к лицу», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.