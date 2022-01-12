Сама грация: Пелагея в романтичном платье в пол с цветочным принтом появилась на публике в Сочи

Певица приняла участие в праздничном концерте. Она принарядилась для такого случая.

Певица Пелагея не скрывает, что любит проводить время с родными. У нее подрастает дочка Таисия от брака с Иваном Телегиным.

Но после расставания с хоккеистом она сама предпочитает заботиться о крохе. При этом артистка стала чаще сниматься в телевизионных проектах. В прошлом году она снова стала наставницей в «Голосе» и успела отметиться в передаче у Максима Галкина.

Обычно Пелагея выступает в пышных платьях и кокошнике. Она считается одной из лучших исполнительниц народных песен и романсов. А вот недавно певица приняла участие в праздничном концерте в Сочи.

Блондинка в воздушном белом платье с цветочным принтом выступила на публике. Ободок в виде диадемы украшал ее прическу. Она очаровала зрителей и музыкантов. А кожаный пояс подчеркнул ее талию.

«И Поля, приболевшая, но справившаяся с трудностями, и пожалуй впервые участвующая в таком большом действии Юля и Саша волнующийся за премьеру пожалуй, не меньше чем в „Голосе“, и все остальные „Пелагеевы братья“», — гласит подпись к посту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие пришли в восторг от ее образа. «Какие красивые, светлые, чистые люди!», «Поля, прекрасна, только выздоравливайте скорее», «Полина, боже, как вам идёт дуэт с Юлей. Она чем-то на вас похожа», «Шикарная ты, просто красота», — прокомментировали пост подписчики.

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