«Вай-вай, слюнки подберите!»: Волочкова в новом купальнике напрягла умы мужчин наливными «вишенками»

Анастасия Волочкова в этот раз улетела на Мальдивы явно с особенным для нее мужчиной. Если ранее балерина скрывала лицо своих бойфрендов, на этот раз она практически сразу стала показывать внешность возлюбленного и даже познакомилась с его сыном, проведя с ним время на конеферме.

Позже выяснилось, что Анастасия Волочкова познакомилась с возлюбленным на шоу Первого канала «Давай поженимся!», где она вовсе не была невестой, а выступала в роли приятеля жениха. Ну а женихом оказался как раз ее Сергей. Он проигнорировал внимание невесты и ушел с программы под руку с балериной.

Сейчас звезда российской сцены открыто показывает в личном блоге свои отношения с возлюбленным, не скрывая, что влюблена. Под влиянием чувств и в целительной атмосфере райских островов Анастасия заметно расцвела и помолодела, удивляя фолловеров своей красотой.

Ее последний снимок в новом спортивном купальнике произвел глубокое впечатление на публику. Звезда выбрала модель с лифом без пуш-ап, сквозь ткань которой соблазнительно проступили ее «вишенки». Нет сомнений, что такое зрелище не смогло оставить равнодушным ни одного мужчину.

«Ноги от ушей. Плоский живот, шикарный пресс. Сережа — лучший фотограф», «Неземная», «Какая вы сексуальная, слов нет», «Классная фигура, 23 года, не больше», «Фотографии — одна другой краше. Вы шикарны!», «Вай-вай, слюнки подберите!» — написали люди в комментариях.

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