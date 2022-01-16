«Без Насти было бы скучно!»: Волочкова на Мальдивах заменила свой знаменитый шпагат на лазание по деревьям

Балерина запечатлелась в любопытном ракурсе на островах.

Анастасия Волочкова в свой новый визит на Мальдивы не показала ни одного своего фирменного шпагата. По крайней мере, пока. Однако балерина не была бы самой собой, если бы не удивила публику.

Вместо фантастической растяжки артистка продемонстрировала силу своих рук и ног, грациозно повиснув на дереве.

«Ну, я за бананами. Люблю я самоиронию», — пошутила Анастасия.

Поклонники звезды пришли в восторг от этого непосредственного поступка любимицы.

«Без Насти было бы скучно!», «Наконец-то нормальное фото!», «Настя, вы Пятница! Такая же шалунья! И пейзаж один и тот же!», «Наконец-то, вернулась наша Настя, а шпагат где?», «Ура! Началось!» — прокомментировали обнародованный кадр подписчики Волочковой.

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