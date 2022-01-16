Ах! Подкараулили! Обнаженная Волочкова вскинула вперед парео, засветив филейную часть своего трепетного тела

Звезда радует своих фолловеров эротичными кадрами с Мальдив.

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы со своим возлюбленным Сергеем. Балерина познакомилась с бизнесменом на шоу Первого канала «Давай поженимся!»

Владелец банного комплекса пришел в студию в качестве жениха, но сердцу не прикажешь – по окончании программы он ушел домой вовсе не с потенциальной невестой.

То, что между артисткой и героем передачи вспыхнула искра, сразу заметили Роза Сябитова и Лариса Гузеева, которые и посоветовали им сойтись. Позже Анастасия Волочкова написала в личном блоге: «Давай поженимся!», спасибо!»

На островах знаменитость не может нарадоваться своему счастью, впечатляя поклонников эротичными кадрами, которые делает Сергей, наблюдая за своей возлюбленной.

На последнем снимке Волочкова предстает нагой, лишь трепетно вскинув вперед парео. Анастасия красиво прикрыла свое стройное тело, но при этом засветила волнительные изгибы фигуры.

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