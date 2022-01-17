Сделал звездой, а она теперь молчит: Королева «забыла» про день рождения Николаева

Игорю Николаеву исполнилось 62 года, народного артиста поспешили публично поздравить через СМИ и социальные сети многочисленные коллеги. Не обошла стороной это событие и Лолита Милявская, которая назвала своего приятеля Моцартом и объяснила, почему она именует его именно так.

А вот бывшая жена народного артиста Наташа Королева на момент публикации, якобы, никак не обозначилась. И это при том, что в прошлом году его в своем блоге поздравила даже Людмила Порывай, мама певицы, которая тогда нашла немало слов в адрес бывшего зятя.

На этот раз обе дамы хранят тишину, а экс-супруга Николаева и вовсе улетела в Майами, где вовсю веселится со своими родственниками. Артистка показала в Instagram домашнее застолье, где произносятся тосты. И среди них не было слов об Игоре Николаеве, который когда-то сделал Наташу настоящей звездой.

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