«Твои стихи – это раны»: Лолита красиво объяснила, почему Николаева она зовет Моцартом

17 января народному артисту, композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Певица Лолита Милявская не смогла пройти мимо этого события и обратилась через сайт ФАН к своему другу с теплыми словами.

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«Главное — будь здоров. Все остальное не имеет значения. Ну а уж Моцартом ты будешь навсегда», — сказала звезда.

Также Лолита объяснила, почему с давних пор называет Николаева Моцартом.

«С легкого слова дуэта «Академия» мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального, шоу-бизнесового ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый. И все твои стихи — это твои раны, и это твои дети», — поведала Лолита Милявская.

Артистка заметила, что у Николаева есть также ироничные и позитивные стихи, потому что «раны бывают неглубокими». По мнению Лолиты, творчество Игоря Николаева помогает другим людям справиться с трудностями.

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