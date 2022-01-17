Как Игорь Николаев зарубежную сцену покорял

На постсоветском пространстве, пожалуй, нет такого человека, который не знал бы Игоря Николаева. Именно этот композитор написал песни «Айсберг» и «Паромщик» для Аллы Пугачевой, «Комарово» для Игоря Скляра и «Желтые тюльпаны» для Наташи Королевой.

Он много поет и сам — наверное, все слышали или даже танцевали под «Малиновое вино» и «Выпьем за любовь» в исполнении Игоря. Оказывается, с 80-х годов прошлого века Николаев покоряет и зарубежную сцену. Подробности — в видео.

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