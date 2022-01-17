«Парня с Сахалина годы не берут»: Игорь Николаев отмечает 62-летие

Игорь Николаев отмечает день рождения. 17 января ему исполнилось 62 года. В этот день в своем инстаграме он опубликовал ряд фото, в комментариях к которым поклонники рассыпались в поздравлениях.

«Парня с Сахалина годы не берут! Поздравляю, Игорь», — написала Яна Чурикова. «Главное, будь здоров! Обнимаю», — отметил Александр Жулин. «С днем рождения, дорогой друг. Обнимаем всей семьей», — подписалась Инна Маликова.

К ним присоединились и другие фанаты композитора.

Напомним, что более десяти лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой, которая младше его более чем на 20 лет. У пары подрастает шестилетняя дочь Вероника. Проскурякова стала третьей женой композитора. От первого брака у него есть взрослая дочь Юлия. Второй супругой композитора была Наташа Королева.

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