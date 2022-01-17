Угрожали оружием, обещали убить: страшные подробности дерзкого нападения на молодую вдову Градского

В подмосковном Наро-Фоминске совершено разбойное нападение на 37-летнюю Марину Коташенко.

Ранее мы сообщали, что на вдову Александра Градского, 37-летнюю Марину Коташенко, напали грабители. Устроив автоподставу, несколько вооруженных мужчин потребовали от женщины деньги и ценности.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вдову Градского какое-то время выслеживали – судя по всему, целая группировка.

Они заставили Коташенко отвезти их в свой элитный особняк, забрали деньги и ценности, какие были в доме, угрожая при этом пистолетами.

«Преступники заставили женщину довезти их до Апрелевки. Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее», — поведал источник.

Коташенко отвезла преступников, они пересели на белую иномарку и скрылись. Вдова все-таки обратилась в полицию, когда смогла прийти в себя от шока. Общая сумма ущерба, по ее оценках, составила порядка 100 млн рублей.

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