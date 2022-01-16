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Вооруженные бандиты отобрали у молодой вдовы Александра Градского 100 миллионов рублей

Марина Коташенко стала жертвой злоумышленников, организовавших подставное ДТП.

Вооруженные бандиты отобрали у молодой вдовы Александра Градского 100 миллионов рублей
Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Молодую вдову покойного музыканта Александра Градского Марину Коташенко ограбили вооруженные бандиты.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 16 января, а в полицию Марина Коташенко обратилась вечером.

Бандиты напали на вдову Градского, сымитировав ДТП. Когда Марина Коташенко остановила автомобиль, к ней в машину сели трое вооруженных мужчин.

Они потребовали, чтобы она отвезла их домой и отдала им всю имеющуюся наличность. В результате нападения, Марина Коташенко лишилась 100 миллионов рублей, которые ей оставил покойный муж Александр Градский.

О вооруженном нападении на Марину Коташенко со ссылкой на свои источники сообщил «Пятый канал».

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