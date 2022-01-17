«Мой любимый человек»: Юлия Проскурякова трогательно обратилась к Игорю Николаеву

Юлия Проскурякова публично призналась в любви мужу Игорю Николаеву в день рождения маэстро.

17 января празднует свой день рождения известный музыкант — композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Маэстро исполнилось 62 года.

С прекрасной датой Игоря Николаева в этот день поздравляют близкие, коллеги, друзья и поклонники.

Публично признаться мужу и отцу своей дочери Вероники решила Юлия Проскурякова. Она посвятила мужу теплый и вполне лаконичный пост в микроблоге.

«С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый! Любим. Твоя семья: мама, Юля, Вероника и я. А еще: Люда, Павел, Ольга, Артемий, Злата, Зоя и чета Николаевых», — написала Юлия Проскурякова.

День рождения Игоря Николаева его семья отмечает в Дубае. На днях маэстро с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой прилетел сюда на отдых.

Не исключено, что к звездной паре присоединится старшая дочка Николаева Юлия.

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