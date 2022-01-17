«Я меньше всего имею право что-то говорить»: Хабенский произнес траурную речь на прощании с вдовой Мягкова Вознесенской

С покойной актрисой Анастасией Вознесенской прощаются в стенах МХАТа имени Горького.

В помещение МХАТа имени Горького 17 января состоялась траурная церемония прощания с покойной актрисой Анастасией Вознесенской, вдовой известного артиста Андрея Мягкова.

На гражданской панихиде присутствовали Николай Скорик, Авангард Леонтьев, Константин Хабенский. Последний произнес прощальную речь, был сдержан и лаконичен.

«Я сейчас меньше всего имею право что-то говорить. На моих глазах уходит тот самый МХАТ, который был при Олеге Николаевиче (Ефремове). Самые известные звезды, те самые люди… Московский художественный театр до последней минуты делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда ощущала, что она здесь», — цитирует Константина Хабенского «Московский комсомолец».

Напомним, вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла 14 января, ей было 78 лет. Своего знаменитого мужа Вознесенская пережила всего на одиннадцать месяцев.

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