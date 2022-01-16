«Такой же балбес, как и многие»: Константин Хабенский рассказал, какой он отец

Актер Константин Хабенский дал понять, что он далеко не идеальный папа.

У известного актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского трое детей – сын и две дочери.

Старшего наследника Константину Хабенскому родила первая жена Анастасия, которая в 2008-м году умерла от рака.

Две дочери Константина Хабенского появились на свет во втором браке артиста с Ольгой Литвиновой. О своей семье и детях Хабенский говорить не любит.

В фильме Первого канала, который посвящен 50-летию актера «Люди, которых я люблю», Константин Хабенский дал понять, что он не очень хороший отец, потому что все время пропадает на работе.

«Такой же балбес, как и многие, которые очень много работает, — признался Константин Хабенский Которые говорят, что много работают и ни на что не хватает времени, но работают еще больше».

Вторая жена Константина Хабенского Ольга Литвинова не разделяет подобной самокритичности мужа. По ее мнению, Хабенский отлично справляется с отцовскими обязанностями.

«Он – хороший отец, внимательный. Он может отвести ребенка в садик, школу, или забрать. Может покормить, если надо», — поделилась Ольга Литвинова в фильме «Люди, которых, я люблю».

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