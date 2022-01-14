Названа причина смерти вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской

14 января ушла из жизни актриса театра и кино Анастасия Вознесенская, которая была вдовой известного артиста Андрея Мягкова.

Сообщение о ее смерти появилось на сайте МХТ имени Чехова, где служила Анастасия Вознесенская. больше по теме Не стало народной артистки Анастасии Вознесенской: ушла из жизни вдова Андрея МягковаСоветской и российской актрисе на момент смерти было 78 лет.

Только что стало известно, что причиной смерти 78-летней Анастасии Вознесенской стал коронавирус.

Еще 20 декабря Анастасия Валентиновна, почувствовав себя плохо, сдала тест на коронавирус в одной из клиник Подмосковья. Результат оказался положительным. Несколько недель артистка боролась с болезнью, однако победить ее не смогла, рассказал источник «Комсомольской правды».

Стоит отметить, что Анастасия Вознесенская не прожила и года после смерти звездного супруга. Андрей Мягков скончался в феврале 2021 года. На церемонии прощания с ним Анастасия Вознесенская не появилась – уже тогда она чувствовала себя плохо. Состояние актрисы усугубил коронавирус.

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