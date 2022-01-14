11 месяцев без любви: почему Анастасия Вознесенская умерла почти вслед за мужем Андреем Мягковым

Вместе они прожили 57 лет и теперь, наверняка, встретятся на небесах.

14 января остановилось сердце Анастасии Вознесенской. Вдова актера Андрея Мягкова пережила мужа всего на 11 месяцев. Вместе они прожили 57 лет, до бриллиантовой свадьбы оставалось всего три года.

Актриса скончалась на 79-м году жизни. И, как говорят в ее окружении, причиной смерти стала тоска по любимому мужу. Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года, и тогда Анастасия Валентиновна даже не смогла присутствовать на его похоронах из-за состояния здоровья.

Вознесенская и Мягков, пожалуй, были одной из самых крепких, любящих и верных друг другу актерских пар. Талантливая актриса была единственной и обожаемой женой актера Андрея Мягкова. Но никогда не кичилась этим, не любила выделяться.

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Анастасия Вознесенская познакомилась с Андреем Мягковым еще в юном возрасте, когда оба были студентами и учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. Это был поистине звездный курс актеров, вместе с ними учились Вера Алентова, Владимир Меньшов, Ирина Мирошниченко.

Вознесенская легко присоединилась к труппе Олега Ефремова в театре «Современник» и сразу заявила о себе. Но поставила условие худруку — согласна работать только в паре с Мягковым.

Опешив от такой дерзости, Ефремов все же дал шанс этой паре и пошел на условие молодой авантюрной девчонки. И не пожалел.

Мягков всегда поддерживал свою супругу. Они прошли вместе все тяготы и невзгоды, которые выпали на долю звездой семьи, в том числе испытание славой. После выхода на экраны «Иронии судьбы, или С легким паром», поклонницы не давали прохода кумиру.

А вот Вознесенскую в это время почему-то перестали приглашать на съемки. Тогда Андрей Васильевич строго и четко стал ставить условия всем режиссерам: мол, снимусь, если дадут роль и его супруге. Хоть маленькую, хоть в одном из кадров.

Так родился совместный фильм «Гараж». Героиня Вознесенской директор рынка Анна Кушакова оправдала все ожидания съемочной группы. Ей была выделена роль только по просьбе Мягкова, а Анастасия сделала из нее настоящий шедевр!

Но так было не всегда. Режиссер Алексей Коренев встал в позу и не стал брать Вознесенскую в свой фильм, хотя, как актриса Анастасия была прекрасна. В ответ Мягков категорически отказался играть Нестора Петровича в «Большой перемене».

У Анастасии, любимой Асеньки, именно так звали Вознесенскую все близкие, всегда были свежие цветы, любимые сладости и книги. Мягков очень баловал жену и ей многие завидовали. Но и Вознесенская была лучшим другом супругу. Никогда не упрекала, всегда вставала за него горой.

Когда артисты гуляли по скверам и паркам, то всегда держались за руки, не могли наговориться. В Санкт-Петербурге в честь Андрея Мягкова будет названа одна из улиц. Возможно, такой чести удостоится и Анастасия Вознесенская.

Вот такая лебединая песня длиною почти в шесть десятков лет. Они не смогли прожить друг без друга даже года.

Близкие говорили, что состояние актрисы после смерти мужа было плачевным, казалось, что она не видит смысла жить дальше. Детей у Мягковых не было и жили они ради друг друга.

После похорон Андрея Мягкова артист Станислав Садальский написал:

«Сейчас в голове крутится только одно: «Бедная Ася…». Безумно жаль, почти 60 лет вместе, это одно целое, как он любил и берег ее! «С любимыми не расставайтесь» — это про них, это из тех редких случаев, когда один на миллион. Уникальная семья в нашем гадком и продажном киномире. Светлая, нежная, любящая, преданная друг другу. Асенька! Самые теплые мои слова тебе! Андрей! Прости, дорогой, любим тебя всегда».

В свою очередь, Никита Михалков считал чету «Мягков-Вознесенская» нежным чудом, а самого Андрея Мягкого называл «перламутровым актером», способным создать миллион оттенков роли. А вся эта чувственность от глубокого понимания любви и титанической поддержки жены Анастасии.

Теперь они вместе.

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