Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Георгий Дронов: «Увидев меня в форме, прохожий спросил: «О! Ты что, в менты пошел?»

Актер рассказал Teleprogramma.pro интересные истории со съемок сериала «Девушки с Макаровым» и своем отношении к соцсетями и цензуре.

9 марта на ТНТ стартовал новый сериал «Девушки с Макаровым». Это полная приключений история о молодых оперативницах, которые попадают в отдел полиции и теперь им предстоит ловить настоящих преступников. А еще перенимать опыт старших коллег: Павла Майкова, Олеси Суздиловской и Георгия Дронова.

Teleprograamma.pro поговорила с Георгием Дроновым и разузнала про съемки, соцсети и личные тайны.

— Георгий, над какими проектами вы работаете сейчас?

— Я закончил съемку в полноэкранном фильме «Бешенство», режиссера Дмитрия Дьяченко. Очень интересная работа. Жанр фильма — триллер с элементами ужаса. Хоррор — это как раз то, о чем я давно мечтал. Так что в моей творческой карьере новая страница.

В целом за то время, пока были ограничения, работы в кино осталось немного. Зато мне поступило предложение принять участие в трех театральных проектах. Думаю, когда все полностью закончится, к следующему сезону, меня будет несколько интересных премьер.

— Вы знамениты, а как живется вашим домочадцам? Ваша популярность сказывается на супруге и детях?

— Домочадцам живется обычно. У нас нормальная семья, мы стараемся не выделяться и не привлекать к себе внимание.

Естественно, дети знают, чем я занимаюсь и смотрели сериалы с моим участием, но на этом не делается акцент. Стараемся, чтобы они не тащили груз родителей, лишнее обременение ни к чему.

Что касается популярности и свободного времени, то вполне удается распределять работу так, чтобы получалось проводить достаточно времени с семьей.

— А были такие истории, когда через семью пытались вас задействовать в общественных

делах?

— Знаете, да. У нас достаточно ограничен круг знакомых и, безусловно, когда нас впервые видят вместе, у людей приятный шок. Порой просят оказать какую-то помощь, если есть время, то соглашаюсь. Один из последних примеров — ходил Дедморозил в школу к сыну. Это было во время пандемии.

Не вижу в этом ничего зазорного. Мы это не пиарили, просто сделали праздник детям.

— Наверняка, у вас целая армия поклонниц. Как проявляют внимание?

— У меня есть Insragram, но там всего 64 тысячи подписчиков. Я сам веду страничку и, к сожалению, не всегда хватает на это времени. В общем, повинюсь перед подписчиками. Тем, кто подписан на меня, им ведь действительно интересно узнавать о новостях и творчестве. Пожалуй, даже выйду в эфир, чтобы пообщаться, хотя никогда не делал этого раньше. А еще буду стараться отвечать на сообщения.

— Про вашу личную жизнь сложно найти какую-либо информацию.

— Моя личная жизнь закрыта и будет оставаться таковой.

— Только прошло 8 Марта. С чем у вас ассоциируется данный праздник и какие существуют традиции в вашей семье?

— Я стараюсь не забывать про этот день и проявлять заботу и внимание к своим женщинам. А вообще первые ассоциации с этим праздником у меня появились еще в детском саду Это рисунок, на котором изображена ветка мимозы и написано: «Мама, поздравляю с 8 Марта!»

Это первая мощная гендерная привязка у мальчика к Международному женскому дню. 8 марта во второй половине дня у меня по графику спектакль, а первую использую для поздравления всех причастных.

— А какие-то забавные случаи на площадке были?

— Стоит надеть форму сотрудника полиции, как с тобой все время происходят курьезные случаи. Тебя всегда встречают по форме, когда ты заходишь, например, в магазин. Потом смотрят на лицо и не понимают, что происходит. Фиксировать такие эмоции нужно скрытой камерой, это очень интересно.

Мы снимали сцены на улице и изрядно выпивший прохожий подошел и с непониманием спросил: «О! Ты что в менты пошел?»

— А происшествия случались?

— Как раз, наоборот, стараемся их избегать. Если предстоят какие-то сложные сцены или трюки, то их выполняют каскадеры.

У нас по сценарию был момент, когда мы с Пашей Майковым гнали на машине, чтобы выручить одну из своих сотрудниц. Роль Паши дублировали каскадеры-гонщики. Соответственно, его в машине не было, а я сидел на пассажирском сиденье. Первый раз в жизни принимал участие в исполнении трюка. У нас была змейка и резкое торможение. От такой поездки осталось очень много впечатлений.

— После смерти Бориса Клюева вы сказали, что нет средств кормить семью. Как обстоят дела сейчас?

— Как связать уход Бориса Владимировича с тем, что моей семье нечего есть? Это пошлость и тупоумие тех людей, которые пытаются сделать сенсацию. Тогда речь шла совсем о другом. Уход Бориса Владимировича никак не связан с тем, что моей семье нечего есть. Это тяжелейшее событие и трагедия, как уход Василия Ланового.

— Недавно Михалков озвучил стоимость съемочного дня известных актеров, таких как Деревянко, Бортич и тд. Можете раскрыть секрет, сколько стоит ваш съемочный день?

— Зачем? Нет. Раз Михалков не рассказал о моем съемочном дне, значит у меня все в порядке. Это коммерческая тайна, раскрывать не буду. И потом, знаете, очень не благодарное дело считать чужие деньги.

— От проекта к проекту цена съемочного дня у вас меняется?

— Естественно. Это зависит от бюджета проекта, от популярности артиста, от оснащенности, востребованности и таланта. И еще достаточно большого количества слагаемых, которые присутствуют в момент заключения договора.

— Вы читаете новости о себе?

— Нет и их не так много. Я редко общаюсь с прессой.

— Не так давно были новости, что вы тяжело больны. Успокойте нас, с вами все в порядке и откуда взялись данные новости?

— Я ни читаю и не смотрю новости, а то нехорошо становится. Порой мне звонит мама, прочитав очередную новость, что я попал в аварию, например. А то, что эта авария была 8 лет назад, почему-то умолчали. Так что пора цензуру вводить, чтобы пресечь информационный поток, льющийся из ниоткуда.

Аналогичная история с блогерами. Человек, у которого миллион подписчиков считает свою точку зрения верной, транслирует какие-то ценности, подчас сомнительные. Я позакрывал бы все и запретил пользоваться интернетом до того возраста, пока человек не сформируется и не научится отличать зерна от плевел.

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