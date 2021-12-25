Абсолютный чемпион: стал известен победитель «Новых танцев» на ТНТ

Танцор и хореограф Виталий Савченко стал первым победителем «Новых танцев» на ТНТ.

Отметим, что Савченко впервые появился на сцене танцевального шоу на ТНТ еще в первом сезоне проекта. Тогда шоу называлось просто «Танцы». Виталий был первопроходцем и дошел до финала, но в последней схватке проиграл Ильшату Шабаеву.

В последующих сезонах Виталий Савченко был хореографом на проекте. Однако в новом сезоне шоу танцор вновь решил попробовать свои силы и доказать, что достоин главного приза и звания лучшего танцора страны.

И Савченко это удалось.

В суперфинале сразились четверо участников. Сразу выбыли танцоры категорий «Дети» и «Дуэты». И остались только солист Савченко и танцевальный коллектив AGNY.

Последние станцевали на стрипах и поразили публику, но девушки в итоге уступили Виталию. AGNY стали серебряными призерами «Новых танцев» на ТНТ. А Виталию Савченко достались семь миллионов рублей и достойное звание. Танцору все же удалось доказать, что он лучший.

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