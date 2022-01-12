Киберпреступность и новый роман шефа: «Девушки с Макаровым» заходят на второй сезон

У комедийного полицейского сериала ТНТ «Девушки с Макаровым» выйдет второй сезон.

История о том, как герой Павла Майкова делает из молодых курсанток образцовых стражей порядка в Бутово, продолжится с новыми лицами.

По сюжету, в РОВД появится новый начальник следственного отдела, с которым Макаров не сможет сработаться. И, вдобавок, героев сериала заставят бороться с киберпреступностью под началом еще одной молодой и дерзкой сотрудницы. Создатели картины также намекнули, что у Макарова появится новая любовь, вот только девушка ударит по брутальности опытного полицейского, потому что займет в отношениях «мужскую» позицию.

«Мы пробьем брешь в этом персонаже и его сексизме — появится героиня, которая раскроет Макарова с новой стороны. Мы увидим, что Макаров — не кусок металла, не робот, а вполне себе человек», — отмечает креативный продюсер Антон Морозенко.

В проекте задействованы новые актеры — Никита Тарасов («Вне себя», «Патриот», «Колл-центр») и Наталья Бардо («Беспринципные», «Исправление и наказание»). К своим ролям вернутся Дмитрий Лысенков, Георгий Дронов, Сергей Астахов, Андрей Пынзару, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская.

Точную дату премьеры второго сезона «Девушек с Макаровым» канал ТНТ пока не раскрывает.

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