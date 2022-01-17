СМИ: ограбление молодой вдовы Александра Градского могло быть инсценировкой

Следствие по делу о нападении на Марину Коташенко все больше склоняется к версии о том, что вся история срежиссирована вдовой и ее окружением.

Новый поворот появился в громком деле, связанном с ограблением молодой вдовы ныне покойного Александра Градского Марины Коташенко.

После первых же опросов потерпевших и свидетелей происшествия у полиции появилась версия о том, что все произошедшее вполне может оказаться инсценировкой.

Скорее всего, ограбление было срежиссировано ради того, чтобы не делиться наследством с родственниками покойного Александра Градского.

больше по теме Вооруженные бандиты отобрали у молодой вдовы Александра Градского 100 миллионов рублей Марина Коташенко стала жертвой злоумышленников, организовавших подставное ДТП.

В пользу этой версии говорят несколько фактов.

Есть нестыковки в показаниях Марины Коташенко и прислуги, работающей в ее особняке. Плюс в полицию вдова Александра Градского обратилась не сразу после нападения, а несколько часов спустя, после консультации с адвокатом.

Ну и сто миллионов рублей – огромная сумма, которую якобы злоумышленники грузить должны были довольно долго. Марина Коташенко за это время тоже не сделала ни одной попытки ни с кем связаться. Версию об инсценировке со ссылкой на источники в полиции озвучил телеграм-канал Mash.

Напомним, о разбойном нападении Марина Коташенко сообщила в полицию в минувшее воскресенье, 16 января, вечером. Вдова Градского рассказала, что стала жертвой подставного ДТП, в результате чего к ней в машину сели вооруженные мужчины.

Приставив пистолет к виску вдовы, бандиты заставили ее отвезти их к себе домой и выдать всю имеющуюся наличность. Под кроватью у Марины Коташенко хранились 100 миллионов рублей. Их, со слов Коташенко, и прихватили преступники.

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