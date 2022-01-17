«Большое количество вопросов»: Жорин усомнился в искренности слов вдовы Градского об ограблении

По словам звездного адвоката, в этой истории слишком много нестыковок.

Адвокат Сергей Жорин засомневался, что вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко говорит правду, когда заявляет об ограблении.

Как отметил Жорин, информация о преступлении появилась в СМИ 16 января около 13 часов дня. Однако в полицию Марина Коташенко обратилась намного позднее – вечером того же дня около 20 часов.

«Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам». Сергей Жорин

Как отметил Жорин, если Коташенко врет, то это рано или поздно вскроется. Кроме того, Марину Коташенко в таком случае могут саму привлечь к уголовной ответственности, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что вдова музыканта Александра Градского была, как она уверяет, ограблена. Преступники украли у нее драгоценностей и денег. Общая сумма ущерба оценивается в сто миллионов рублей.

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