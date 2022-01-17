«Котики»: разомлевшая Настя Каменских в белом халатике нежно прильнула к мужу

Настя Каменских вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике.

Супружеский и творческий дуэт Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап, проводят эти январские дни в Мексике.

Жаркая погода этой страны, близость океана, роскошная природа способствуют пробуждению романтических чувств.

Во время каникул Настя Каменских и Потап стали чаще делиться совместными фотографиями, на которых транслируют всем свои неподдельные эмоции.

Новым кадром, полным чувств, поделился в микроблоге Алексей Потапенко.

На снимке Настя Каменских, облаченная в белый банный халатик, разомлев от счастья, нежно прильнула к мужу. Алексей Потапенко уткнулся лицом в плечо своей красавицы-жены.

«А дождь не капал на нашу пару», — подписал кадр Потап.

Поклонники звездного дуэта признались, что получают удовольствие, глядя на совместные снимки Насти Каменских и Потапа. Они рады, что у их кумиров все прекрасно.

«Коты на отдыхе», «Ну, какие же вы милые», «Такие классные», «Ну, насколько же сладкие», «Котики», — высказались в Сети.

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