«Персик просто!»: Настя Каменских разволновала снимком, на котором эротично прикрыла ягодицы «рваным» нарядом

Певица Анастасия Каменских не устает устраивать провокации на отдыхе в Мексике.

Популярный творческий и супружеский дуэт Потап и Настя Каменских проводят зимние каникулы в жаркой Мексике.

Оказавшись под горячем солнцем южной страны, Анастасия Каменских делится в микроблоге соответствующими кадрами. Вероятно, обстановка вокруг и отдых располагают к тому, что Анастасии Каменских хочется устраивать одну провокацию за другой.

На этот раз она поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена вполоборота к камере. Так, чтобы были видны ее мощные ягодицы. Настя Каменских прикрыла их нарядом с «рваным» эффектом.

«Горячая девушка», — подписала звезда кадр.

Подписчики Насти Каменских согласились с ней. Они утверждают, что Потапу повезло с такой красавицей-женой, а вот за местных мужчин переживают.

«Булки ррр», «Шикардос», «Горячо, очень горячо. Обожаю таких девушек и такие наряды. Жаль, в Москве в таком будет холодно, поэтому все свое желание так выглядеть отдаю на вечеринках +18», «Горячая красотка. Потапу очень повезло», «Главное, не расплавить местных мужчин», — высказались в Сети.

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