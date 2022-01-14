«Мы делаем это спокойно и легко»: Каменских в бикини растаяла в объятиях мужа, подперев Потапа грудью

Супружеский и творческий дуэт Настя Каменских и Алексей Потапенко проводят эти зимние дни в жарком месте. Пара отдыхает в Мексике, где все располагает к романтике и не только.

В микроблоге Насти Каменских регулярно появляются кадры откровенного содержания, которые, скорее всего, делает ее супруг Потап.

Но периодически звезды радуют поклонников, появляясь на снимке вдвоем. На этот раз в микроблоге фото с аппетитной красавицей-женой поделился Потап.

В кадре он обнимает Настю Каменских, а та тает в его объятиях подпирая его своим пышным бюстом.

«Мы делаем это спокойно и легко. Люблю тебя, как песню о любви, детка», — подписал снимок Алексей Потапенко.

Грудь Анастасии Каменских, облаченная в бикини и кроп-топ, волнует, конечно же, не только Потапа.

«О, знатно Настя мужа грудью подперла», «Какой жар, какая красота», «Дед Мороз Потап и Снегурочка-красавица», «Такие милые», — высказались в Сети.

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