«Тошно и противно»: Шукшина раскритиковала «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за Киркорова

Как отметила актриса, ее хватило только на сорок минут.

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram раскритиковала картину «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за музыканта Филиппа Киркорова, который сыграл одну из ролей.

«Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове. Вынужденно посмотрела «Последний богатырь» с моей любимой Еленой Валюшкиной. Хватило на сорок минут, когда Киркоров изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под первый концерт Чайковского». Мария Шукшина

Как отметила Мария Шукшина, любимые актеры пусть ее простят. «Не досмотрела, потому что тошно и противно стало. Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием», — заметила Мария Шукшина.

Напомним, что картина «Последний богатырь. Посланник тьмы» вышла перед Новым годом. Это уже третья часть популярной комедии.

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