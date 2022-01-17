«Мой герой»: Мария Шукшина выразила свое восхищение теннисистом Новаком Джоковичем

Известный серб на днях был выслан из Австралии за нарушение антиковидных правил.

Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале выразила восхищение сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который является первой ракеткой мира.

«Мой герой», — написала Мария Шукшина и разместила фотографию легендарного спортсмена.

Напомним, что Новая Джокович – рьяный противник обязательной вакцинации от коронавируса. Он пытался обойти антиковидные правила и, как считают власти зеленого континента, незаконно проник на территорию Австралии. После долгих разбирательств игрок был выслан из страны.

Мария Шукшина также является известной противницей вакцинации. В связи с этим она уже не раз подвергалась публичному порицанию.

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