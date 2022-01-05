«Занимаются боксом»: Мария Шукшина показала редкий снимок 16-летних сыновей-близнецов

Фому и Фоку актриса родила в браке с бизнесменом Борисом Вишняковым.

Мария Шукшина решила в новогодние каникулы порадовать своих поклонников сюрпризом – впервые за долгое время она поделилась фотографией своих сыновей-близнецов Фомы и Фоки в личном блоге.

Звезда призналась, что ее близкие не любят, когда она афиширует их снимки в Сети, поэтому старается делать это как можно реже.

На обнародованном кадре Мария Шукшина запечатлела наследников со своей мамой Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая зашла к ним в гости на Новый год. Актриса рассказала, что родительница здорова и была очень счастлива встретиться с близкими.

«Мой старший из сыновей Макар недавно провел первый в своей жизни бой по боксу и получил золотую медаль. Продолжает учиться, второе высшее, и одновременно работать. Наш Маркуша, сын Макара, радует нас каждый день. Очень смышленый, хороший, добрый мальчик. Очень его люблю. Мои младшие дети, Фома и Фока, учатся в десятом классе, и вот уже который год без троек. Слава Богу! Тоже занимаются боксом, как и Макар, их бой еще впереди. Целеустремленные и умные ребята. С моей старшей дочерью Анной мы общаемся не так часто, как хотелось бы, но надеюсь, это время придет», — поведала Мария Шукшина о своих наследниках.

Отметим, что Мария Шукшина была трижды замужем. Дочь артистка родила от переводчика Артема Трегубенко, сына Макара — от бизнесмена Алексея Касаткина, близнецов — от миллионера Бориса Вишнякова. Сейчас дочь писателя и кинорежиссера Василия Шукшина свободна.

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