Очередной скандал: принц Гарри собирается подавать в суд на правительство Великобритании

Принц Гарри собирается подавать в суд на правительство Великобритании. Внук Елизаветы II попросил вернуть ему государственную охрану на время его визита на юбилей правления королевы. Герцог признался, что ни раз получал угрозы и чувствует себя в Великобритании небезопасно.

«Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском, как для жизни герцога, так и его семьи», — сообщается в петиции, которую предоставило издание The Mail on Sunday.

Несмотря на то что в 2020 году герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей, принц Гарри все еще наследник британского престола. По мнению адвокатов внука Елизаветы II, этого достаточно, чтобы обеспечить его семью государственной охраной.

«Герцог впервые предложил лично оплатить защиту полиции Великобритании для себя и своей семьи в январе 2020 года в Сандрингеме. Это предложение было отклонено. Он по-прежнему готов покрыть расходы на обеспечение, а не налагать на британского налогоплательщика», — говорится в петиции адвокатов принца.

Судебные скандалы в королевской семье набирают обороты. Елизавета II лишила королевского патронажа и военных званий принца Эндрю. Сына королевы обвиняют в насилии над несовершеннолетней, и скоро он должен будет предстать перед судом.

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