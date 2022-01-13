Принц Эндрю после скандала с изнасилованием лишился воинских званий и королевского патронажа

Стало известно, что принца Эндрю лишили королевского патронажа и всех воинских званий.

Напомним, что средний сын Елизаветы II предстанет перед судом. Адвокаты принца Гарри не смогли добиться закрытия уголовного дела. Юристы опирались на документ главного обвинителя королевской особы.

Пострадавшая Вирджиния Джуффре ранее подписала соглашение с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Джуффре обязывалась не требовать судебного преследования бизнесмена и его друзей, в том числе принца Эндрю.

К слову, после скандала с изнасилованием 17-летней королевская семья во главе с действующей правительницей Елизаветой II приняла решение отобрать у принца Гарри титул герцога Йорского в случае подтверждения преступления.

И вот принца Эндрю лишили королевского патронажа и воинских званий.

«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», – сообщается в Twitter Букингемского дворца.

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