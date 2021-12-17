«Меня мог оценивать Александр Градский»: певец Юлиан – о судействе на шоу «Суперстар. Возвращение»

Музыкант считает, что жюри не нужно на этом проекте.

Певец Юлиан в новом сезоне принял участие на шоу «Суперстар. Возвращение». Но до финала не дошел — после исполнения хита «Боже, какой пустяк» артиста отправили домой.

Сам Юлиан сейчас с теплотой вспоминает о своем участии в этом шоу. Он благодарен организаторам за возможность проявить себя, по-новому спеть любимые хиты своих поклонников.

Но исполнитель «Русского вальса» считает, что судейство на проекте было явно лишним. Поскольку это все-таки шоу, а не конкурс, то и серьезно относиться к жюри он не собирался.

«Это не конкурс, а развлекательное шоу, к которому нужно относиться с юмором. А слово «жюри» можно брать в кавычки. Ну кто меня мог оценивать? Меня уже оценили Пахмутова, Зыкина, Мордюкова… Меня мог оценивать Александр Градский. Но Стас Пьеха… Скорее уж я его бы оценил, но я никогда в жизни не сяду в жюри», — подчеркнул артист в проекте «Загугли звезду».

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