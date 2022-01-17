«Маме большое спасибо»: Валерия поблагодарила бывшую жену Пригожина за их дочь

Лиза Пригожина на днях отметила свое 23-летие.

На днях дочке Иосифа Пригожина – Елизавете исполнилось 23 года. Поздравила с днем рождения падчерицу и певица Валерия. В своем инстаграме она оставила трогательный текст. Кроме того, артистка поблагодарила ее маму, вторую жену продюсера – Лейлу Фаттахову за дочь.

«И вообще, маме и папе большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни», — написала звезда.

Поздравление Валерия сопроводила снимком, на котором позировала с Лизой в фруктовом саду.

Напомним, Иосиф Пригожин также считает троих детей Валерии своими детьми. Кроме того, продюсер души не чает в годовалой дочке Арсения Шульгина и его жены Лианы – Селин, которая Валерии приходится внучкой.

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