Пригожин радуется рождению внучки, а Успенской похвастаться нечем: что в 2021 году произошло в жизни звезд

Вы уже успели поблагодарить за все уходящий 2021-й год? Если нет, то самое время этим заняться. Даже несмотря на пандемию, наверняка в жизни каждого случались радостные события.

Мы продолжает вспоминать как прошел год вместе со знаменитостями. С нами уже поделились итогами 2021-го Никак Сафронов, Никита Джигурда, Дана Борисова и Андрей Григорьев-Апполонов. Теперь узнаем, что примечательно произошло в жизни Иосифа Пригожина, Эдгарда Запашного, Виктории Бони, Виталины Цымбалюк-Романовской, и Любови Успенской.

Иосиф Пригожин, продюсер

В жизни Иосифа Пригожина и Валерии самым знаменательным событием уходящего года стало рождение внучки. Девочку назвали Селин и знаменитые дедушка с бабушкой проводят с крошкой все свободное время.

«Самое яркое событие – это рождение внучки. А еще выписка из больницы после коронавируса. Скажу я вам — это было совсем непросто! Из творческого — я бы выделил дуэт Валерии и Максима Фадеева. В целом в 2021 году было много как позитивных, так и негативных моментов».

Виктория Боня, телеведущая

Как говорит сама Виктория Боня, настало ее время пожинать плоды успеха. Она много лет живет в Европе и заслужила там признание.

«Для меня этот год был интересным в плане работы. Я получила международную премию в области бьюти-индустрии. Была на обложке журнала в Монако. А осенью 2021 года бренд часов предложил мне стать их амбассадором. Это очень важно для меня и я считаю, что заслужила многие события. Я столько лет живу в Европе и теперь пожинаю плоды, так сказать».

Эдгард Запашный, дрессировщик

А вот известный дрессировщик Эдгард Запашный не сразу вспомнил позитивные моменты 2021-го. Больше происходило тревожных событий.

«Для меня самое яркое событие — это коронавирус. Второй год подряд, а впечатлений ничуть не меньше произвел. Была надежда, что мы с ним справимся, но нет. Ничего мы не справились. Я не пессимист, но так как ответственен за людей и животных, то всегда рассматриваю и готовлюсь к самому худшему сценарию и это меня впечатляет. А из хорошего, я, честное слово, не готов сразу ответить. Надо, наверное, думать, как-то ничего выдающегося не случилось.

Но пожалуй, выделю совместный клип с Тиллем Линдеманном. Мы познакомились лично, он мой кумир».

Виталина Цымбалюк-Романовская, музыкант

В жизни Виталины Цымбалюк-Романовской наоборот произошло много позитивных событий. И все они также связаны с работой.

«Я стала выступать с концертами, как артист эстрады. Для меня это полный переворот моей биографии. Новая страница деятельности. И я, честно говоря, сама потрясена. Мне посоветовали, я сначала не приняла в серьез, а потом поняла, что надо решиться и теперь счастлива».

Любовь Успенская, певица

Любовь Успенская, как и Эдгард Запашный, больше тревожится, чем радуется. Причиной всего коронавирус.

«Что может запомниться в этот год? Сезон карантина, концертов нет. Не о чем говорить и похвастаться нечем, так что не самое удачное время в моей жизни. Не могу ничего выделить. Все болеют, даже те, кто прививаются. Так что для меня будет самое большое событие, когда пандемия и вакцинация закончится».

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