Пригожин радуется рождению внучки, а Успенской похвастаться нечем: что в 2021 году произошло в жизни звезд

Вы уже успели поблагодарить за все уходящий 2021-й год? Если нет, то самое время этим заняться. Даже несмотря на пандемию, наверняка в жизни каждого случались радостные события.
Мы продолжает вспоминать как прошел год вместе со знаменитостями. С нами уже поделились итогами 2021-го Никак Сафронов, Никита Джигурда, Дана Борисова и Андрей Григорьев-Апполонов. Теперь узнаем, что примечательно произошло в жизни Иосифа Пригожина, Эдгарда Запашного, Виктории Бони, Виталины Цымбалюк-Романовской, и Любови Успенской.
Иосиф Пригожин, продюсер
В жизни Иосифа Пригожина и Валерии самым знаменательным событием уходящего года стало рождение внучки. Девочку назвали Селин и знаменитые дедушка с бабушкой проводят с крошкой все свободное время.
«Самое яркое событие – это рождение внучки. А еще выписка из больницы после коронавируса. Скажу я вам — это было совсем непросто!
Из творческого — я бы выделил дуэт Валерии и Максима Фадеева. В целом в 2021 году было много как позитивных, так и негативных моментов».
Виктория Боня, телеведущая
Как говорит сама Виктория Боня, настало ее время пожинать плоды успеха. Она много лет живет в Европе и заслужила там признание.
«Для меня этот год был интересным в плане работы. Я получила международную премию в области бьюти-индустрии. Была на обложке журнала в Монако.
А осенью 2021 года бренд часов предложил мне стать их амбассадором. Это очень важно для меня и я считаю, что заслужила многие события.
Я столько лет живу в Европе и теперь пожинаю плоды, так сказать».
Эдгард Запашный, дрессировщик
А вот известный дрессировщик Эдгард Запашный не сразу вспомнил позитивные моменты 2021-го. Больше происходило тревожных событий.
«Для меня самое яркое событие — это коронавирус. Второй год подряд, а впечатлений ничуть не меньше произвел. Была надежда, что мы с ним справимся, но нет. Ничего мы не справились.
Я не пессимист, но так как ответственен за людей и животных, то всегда рассматриваю и готовлюсь к самому худшему сценарию и это меня впечатляет.
А из хорошего, я, честное слово, не готов сразу ответить. Надо, наверное, думать, как-то ничего выдающегося не случилось.
Но пожалуй, выделю совместный клип с Тиллем Линдеманном. Мы познакомились лично, он мой кумир».
Виталина Цымбалюк-Романовская, музыкант
В жизни Виталины Цымбалюк-Романовской наоборот произошло много позитивных событий. И все они также связаны с работой.
«Я стала выступать с концертами, как артист эстрады. Для меня это полный переворот моей биографии. Новая страница деятельности.
И я, честно говоря, сама потрясена. Мне посоветовали, я сначала не приняла в серьез, а потом поняла, что надо решиться и теперь счастлива».
Любовь Успенская, певица
Любовь Успенская, как и Эдгард Запашный, больше тревожится, чем радуется. Причиной всего коронавирус.
«Что может запомниться в этот год? Сезон карантина, концертов нет. Не о чем говорить и похвастаться нечем, так что не самое удачное время в моей жизни.
Не могу ничего выделить. Все болеют, даже те, кто прививаются. Так что для меня будет самое большое событие, когда пандемия и вакцинация закончится».
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