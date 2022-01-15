«Я мечтаю только об одном»: Иосиф Пригожин поздравил дочь с днем рождения

До встречи с певицей Валерией Иосиф Пригожин был дважды женат. В первом браке с Еленой Соколовой у него родился сын Дмитрий и дочь Даная, а во втором – фактическом – дочь Елизавета. 15 января ей исполнилось 23 года.

В своем инстаграме продюсер трогательно поздравил Лизу с днем рождения, оставив совместную фотографию.

«День рождения у моей лапочки дочки. Как и все нормальные люди, я мечтаю только об одном: чтобы моя дочка, как и другие дети, просто была счастлива и здорова. Хочу, чтобы все задуманное у нее исполнилось, а я всегда рядом, сколько бы километров нас ни разделяло», — написал Пригожин.

Напомним, что троих детей Валерии Иосиф также считает своими детьми. А в маленькой внучке певице – годовалой Селин – и вовсе души не чает.

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