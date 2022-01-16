«Позор!»: подруга больного Куравлева пришла в ужас от поведения его детей

За жизнь актера в настоящий момент сражаются врачи в клинике.

Народный любимец Леонид Куравлев попал в реанимацию с диагнозом «вирусная пневмония» и целым букетом сопутствующих заболеваний. В настоящий момент за его жизнь в буквальном смысле сражаются врачи.

Некоторые уверены, что столь трагическая ситуация с народным артистом возникла из-за того, что тот в последнее время проживал в доме престарелых, куда его определили дети, сын Василий и дочь Екатерина. Наследники звезды утверждают, что это элитное заведение с хорошим уходом, однако подругу Леонида Куравлева Жанну Коренную эти объяснения явно не устроили.

«Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник. Не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности — рисование, вязание, всякие кружки и т. д. Ужасная комната с двумя кроватями, вещи на полу. Это народный артист Леонид Куравлев. Извините, хочется орать, выть, слов нет… Мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог ему здоровья, а детям — прозрения. Позор!» — написала Жанна Коренная в Facebook.

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