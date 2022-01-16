«Я его настолько люблю»: сестра Константина Хабенского впервые появилась на телевидении и рассказала о своем брате

Наталья Хабенская появилась в фильме «Люди, которых я люблю», который показал Первый канал в честь 50-летия Константина Хабенского. Сестра известного артиста впервые дала интервью о своем брате.

«Я его настолько люблю и настолько у нас с ним тонкие отношения и связь, что я боюсь чувства перевести в неправильные слова», — объяснила свою позицию Наталья Хабенская.

Сестра Хабенского живет в небольшом австрийском городке Фюрстенфельд, в двух часах езды от Вены. У нее двое детей – дочь от первого брака и сын – от второго.

У брата с сестрой особые отношения. О Наташе Константин Хабенский написал сочинение, когда поступал в театральный вуз больше тридцати лет назад.

«Люблю свою сестру. Не знаю, возможно, если бы я ее не любил, я бы нашел этому оправдание. Но любовь между сестрой и братом – это что-то выше слов. Это – кровь», — процитировали в фильме «Люди, которых я люблю» выдержку из сочинения Хабенского.

Наталья Хабенская на три года старше брата. Она – красавица-брюнетка. Когда три года назад у Натальи был юбилей, Хабенский предупредил, что не сможет приехать. Много работы и к тому же он как раз готовился вновь стать отцом.

«Но в мой день рождения раздался стук в оконной раме. И я вижу – стоит Костя с невероятным букетом цветов, сияющий своей неповторимой улыбкой. Вот в этом весь Костя. Он умеет делать сюрпризы и находит время даже тогда, когда его по определению нет», — рассказала Наталья Хабенская.

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