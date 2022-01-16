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«Человек с другой планеты»: Хабенский впервые откровенно рассказал о своей жене

Недавно актер отметил свое 50-летие.

«Человек с другой планеты»: Хабенский впервые откровенно рассказал о своей жене
Константин Хабенский. Фото: Global Look Press

На днях Константин Хабенский отметил свое 50-летие. Он по-прежнему снимается в кино, руководит созданным им благотворительным фондом и возглавляет Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. О личной жизни предпочитает не распространяться, но недавно сделал исключение, рассказав о жене.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Фото: Борис Кудрявов/КП

«Она — другая планета, и нужно как можно раньше дать себе отчет. Говоря словами Экзюпери: «Надо просто смотреть на нее и дышать ее ароматом». Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты»,  сказал Хабенский в документальном фильме Первого канала.

Напомним, после смерти первой жены Анастасии Смирновой, которая умерла от онкологии, актер долгое время не мог прийти в себя. Лишь в 2013-м он женился на актрисе Ольге Литвиновой, которая родила ему двух дочек – Александру и Веронику.

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