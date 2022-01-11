«От худрука поклон худруку»: Безруков поздравил Хабенского с юбилеем

Константин Хабенский отмечает свой юбилей. 11 января актеру исполнилось 50 лет. С личным праздником его поздравляют друзья и коллеги. В числе первых был Сергей Безруков. В своем инстаграме он опубликовал совместный кадр и поздравительную речь.

«Костя, дорогой, с юбилеем тебя! Сил и терпения и, конечно же, здоровья, которое просто необходимо при тех планах, которые ты себе наметил! Рад, что судьба свела нас с тобой в кино, может быть, посчастливится встретиться еще и на сцене! От худрука МГТ поклон худруку МХТ!» — написал Безруков.

Добавим, ранее Хабенского в инстаграме поздравила Елизавета Боярская. С ним актриса снималась в фильме и сериале «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение» и других картинах.

Напомним, что в конце октября прошлого года Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ им. Чехова.

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