«Не переставала восхищаться»: Марина Зудина сделала признание о Константине Хабенском

Актриса Марина Зудина сформулировала свое отношение к худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому по случаю его юбилея.

Одиннадцатого января отмечает свой юбилей известный актер Константин Хабенский. Недавно назначенному худруку МХТ имени Чехова исполнилось пятьдесят лет.

В числе тех, кто поздравил его публично, Марина Зудина, вдова Олега Табакова, много лет возглавлявшего МХТ имени Чехова.

Марина Зудина вновь дала понять, что рада тому, что у руля театра встал именно Константин Хабенский.

«С днем рождения! Костя, Константин, Константин Юрьевич! Сегодня очень символично была съемка для моего нового Проекта именно на Основной сцене МХТ! В декорациях твоей премьеры «Враки или Завещание барона Мюнхгаузена» и потом неожиданно и без записи у твоих помощников я встретила тебя и смогла передать фото с Олегом Павловичем, сделанное в его кабинете во время вашего с ним разговора об МХТ. Все и всегда не случайно!» — написала Марина Зудина в микроблоге.

Актриса призналась, что уже много лет знает Константина Хабенского. И он ни разу не разочаровал ее за все годы.

«Все 20 лет, которые знаю тебя и за время совместной работы, не переставала восхищаться твоей требовательностью и бескомпромиссностью в работе! А еще, спасибо за то, что оцениваешь и общаешься с людьми без оглядки на то, что и кто за ними стоит! Удачи, терпения, везения, здоровья и побед!» — пожелала Марина Зудина Константину Хабенскому.

Напомним, ранее Константина Хабенского публично поздравили Сергей Безруков, Лиза Боярская и супруга юбиляра, актриса Ольга Литвинова.

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