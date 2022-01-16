«Боже, как красиво!»: Пелагея в летящем платье цвета персика изящно засветила грациозные бедра сквозь прозрачную ткань

Певица отправилась в отпуск на Мальдивы.

Пелагея улетела отдыхать на Мальдивы в сопровождении дочери Таси. В последнее время артистка заметно постройнела и похорошела, что стало особенно заметным на ее пляжных снимках.

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Звезда запечатлелась в персиковом летящем платье в пол с воланами, качаясь на качели. Благодаря ракурсу в сторону солнца ее наряд стал полупрозрачным и продемонстрировал публике изящные ноги и бедра знаменитости.

«Боже, как красиво!», «Поля словно фея», «Неземная», «Волшебная», «Принцесса Мальдив», «Хрупкая статуэтка», «Королева пляжа», — этими и другими многочисленными эпитетами Пелагею наградили ее фолловеры в Instagram.

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