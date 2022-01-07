Мисс Элегантность: Пелагея в бархатном платье с высоким разрезом предстала в финале шоу «Голос»

Пелагея является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с дочкой Таисией. Однако у артистки множество проектов, в которых она участвует. Пелагея гастролирует, а также снимается часто в КВН, а также в прошлом году она снова стала наставницей в шоу «Голос».

Звезда была рада снова работать с Димой Биланом и Леонидом Агутиным. Для всей команды стало большой трагедией то, что из жизни ушел наставник и композитор Александр Градский.

Примечательно, что финал «Голоса» состоялся в особенный деннь. В соцсети Пелагея поделилась кадром со съемок проекта. Для особенного случая она выбрала бархатное платье в пол с высоким разрезом.

Бархатные туфли на шпильке дополнили ее женственный образ. Она сделала высокую объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Пелагея подчеркнула свою стройную фигуру. После развода с Иваном Телегиным она стала чаще подчеркивать свои достоинства.

«Финал „Голоса“», — написала звезда.

Поклонники восхитились элегантным образом певицы. Многие отметили, что она похорошела. «Самая нежная и красивая», «Восхитительный образ», «Шикарное платье!», «Платье роскошное, как и вы в нем», «Вы прекрасная женщина, ваша доброта покоряет сердца», «Бог ты мой! Это что за королева в моей ленте?!», «Поля, вы невероятной красоты! Богиня Вселенной!» — прокомментировали пост подписчики.

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