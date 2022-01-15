«Не все было гладко»: Анна Седокова призналась, что Янис Тимма с трудом подружился с ее сыном

Исполнительница Анна Седокова заявила, что третий муж не сразу нашел общий язык с ее детьми. Особенно трудно было с младшим сыном Гектором.

Анна Седокова вместе с баскетболистом Янисом Тиммой вместе около двух лет. За это время пара и ссорилась, и мирилась. Анна отметила, что ее третьему мужу пришлось учиться выстраивать отношения с ее сыном Гектором.

«Скажу честно, не все было гладко в отношениях этих мужчин. Они прошли долгий путь к принятию и взаимоуважению. Никогда не говорила на эту тему. Но я категорически против мнения о том, что мужчина никогда не полюбит тебя с ребенком», — призналась Анна в своем микроблоге.

Седокова добавила, что и разведанную женщину с ребенком могут полюбить.

«Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Никогда не терпела. Я строила свой мир и пыталась вдохновить других девочек идти вперед. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком… Никто не знает, как тебе лучше, кроме тебя самой», — добавила Седокова.

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