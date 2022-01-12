«Необъятно и невероятно»: Анна Седокова в леопардовом бикини выставила на всеобщее обозрение свой бюст

В конце прошлого года Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. Начало года певица встречает в США в компании сына Гектора и мужа-баскетболиста Яниса Тиммы.
В своем инстаграме она показала кадры с прогулки по Майами. Анна отметилась в соломенной шляпке и бикини с леопардовым принтом, который выгодно подчеркнул ее пышные объемы.
«Какая красивая! Классная! Огонь! Необъятно и невероятно», — пишут пользователи Сети.
Напомним, недавно Седокова заявила о том, что запускает курсы для дам, в рамках которого научит зарабатывать самостоятельно и не зависеть от мужчин. Ранее Седокова отмечала, что лично разбирает все истории учениц.
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