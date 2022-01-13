Седокова в полосатом купальнике показала, как выглядит ее грудь на самом деле

Первые дни Нового года Анна Седокова проводит в Майами. В США певица отправилась в компании мужа-спортсмена и сына Гектора. Все свободное время певица загорает на пляже.

На этот раз она примерила купальник в вертикальную широкую полоску, удобно устроившись на шезлонге. Кадрами поделилась в своем инстаграме. Фанаты отметили, что Седокова, как обычно, прекрасна.

«Какая красивая! Огонь! Лучшая», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. В этот же день артистка запустила собственную платформу, в рамках которой будет рассказывать дамам, как зарабатывать самостоятельно и при этом не зависеть от мужчин.

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