«Любовь моя с юных лет»: Татьяна Навка показала свое детское фото на льду

День фигурного катания отмечают 15 января. Ранее с этим праздником всех причастных поздравили олимпийский чемпион Алексей Ягудин и бронзовый призер Олимпиады Александр Жулин.

Поздравила с этим днем и Татьяна Навка. В своем инстаграме она опубликовала свою детскую фотографию.

«Любовь моя навсегда с юных лет. Поэтому, не стесняясь, сегодня признаюсь в истинной любви к фигурному катанию и не представляю своей жизни без него! А еще в этом году 140 лет с первых в мире соревнований по фигурному катанию», — написала Навка.

Напомним, Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой в 2000 в танцах на льду. Ее партнером был Роман Костомаров.

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