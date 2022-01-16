«Сосредотачиваемся на Олимпиаде»: Жулин поздравил российских фигуристов с триумфом на чемпионате Европы

Российские фигуристы произвели настоящий фурор на чемпионате Европы по фигурному катанию, который накануне завершился в Таллине. Спортсмены завоевали 12 медалей в разных дисциплинах, причем четыре из них – золотые.

Бронзовый призер по фигурному катанию Александр Жулин поздравил чемпионов и призеров в своем инстаграме.

«Друзья, с днем фигурного катания! И с еще одной нашей победой! Всем спасибо огромное за поддержку! Это очень важно для нас. Сосредотачиваемся на Олимпиаде!» — написал Жулин.

Напомним, в скором времени российские спортсмены отправятся на сборы в Красноярск, где и будет решено, кто отправится на главный турнир четырехлетия. Олимпийские игры-2022 пройдут в китайском Пекине.

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