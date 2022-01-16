Умеет веселиться: Навка в джинсах скинни и кокошнике устроила пляски под балалайку на природе

Фигуристка вместе с Ольга Слуцкер отметилась на празднике. Редкими кадрами она поделилась в соцсети.

Татьяна Навка каждый год выпускает новые ледовые шоу. Она привыкла работать не покладая рук. Фигуристка в прошлом году даже возила одну из постановок в Дубай. Также она снималась в «Ледниковом периоде».

Навка находится в центре событий, но при этом она успевает уделять время семье и часто гуляет с дочкой Надеждой, а также поддерживает ее на соревнованиях. При этом звезда успевает поздравлять друзей.

На днях день рождения отпраздновала Ольга Слуцкер. Не раз Навка с ней проводила время. Фигуристка решила поделиться архивным видео. На кадрах она в белых джинсах скинни и футболке танцует.

При этом ее прическу украшает кокошник. Примечательно, что Татьяна отплясывала под баян и балалайку. Примечательно, что с ней танцевала и Слуцкер. Они были без макияжа.

«Редкая по своей силе, стержню и восприятию жизни прекрасная женщина, празднует сегодня день рождения! Ольга, ты невероятная! Спасибо за дружбу и нашу, и наших детей! Я счастлива, что у меня есть такая подруга, которая, как говорится „И коня на скаку, и в горящую избу“, и в путешествия, и в театр, и посмеяться, и поговорить», — написала Навка. «Моя дорогая Леля, Оля, Олечка, дальнейшего успеха в твоих делах и начинаниях», — добавила она.

Поклонники восхитились роликом. Многие отметили, что фигуристка умеет веселиться. «Танец — шикардос! И даже джинсы не помеха восприятию!», «Сколько грации», «Душевно, сколько задора и огня», «Какие красавицы», — прокомментировали пост подписчики.

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